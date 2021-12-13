KASTAMONU - Jandarma, mesleğini öğrencilere anlatıyor - Son Dakika

Kastamonu'da jandarma ekipleri okulları ziyaret ederek, mesleklerini öğrencilere anlatıyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Milli Eğitim Bakanlığının "Haydi Mesleğini Anlat" Projesi kapsamında her hafta bir köy okulunu ziyaret ediyor.

Son olarak merkeze bağlı Kurucaören köyünde ortaokulu ziyaret eden çocuk kısım amirliği, motorize trafik timleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Timi, narkotik timi ve narkotik köpeği, arama kurtarma ve bomba arama unsuru ve komando timi, öğrencilerle sohbet edip, neler yaptıklarını anlattılar.

Jandarmanın görev yaparken kullandığı araç gereç ve arama kurtarma köpeği öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Trafik ve asayiş timleri tarafından öğrencilere narkotik köpeği ile sunulan gösterinin ardından öğrencilere, trafik farkındalıklarını artırmak amacıyla uygulamalı trafik kontrolü yaptırıldı.

Düzenlenen program sonrasında öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler ile sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıtıldı.