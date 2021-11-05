Trabzon'da sürücüleri denetlemek için minibüslere yolcu gibi binen jandarma ekipleri, kurallara uymadıklarını tespit ettiği sürücülere para cezası kesti.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bağlı trafik timleri kent genelinde trafik düzeni ve güvenliğin sağlanması için denetim yaptı. Denetimler kapsamında, sivil jandarma personeli ilçeler arasında seyahat yapan minibüslere sivil kıyafetle yolcu olarak binerek sürücülerin trafik kurallarına, yolcuların ise Korona virüs tedbirlerine uyup uymadığını kontrol etti.

Sivil jandarma ekiplerinin bulunduğu minibüsler Akçaabat- Düzköy karayolunun 8. km'sinde drone destekli yapılan uygulamada durduruldu. Bu sırada yolcu olarak minibüse binen jandarma, sürücü ve yolculara kendisini tanıttı. Personelin verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve kural ihlali yapan 18 sürücüye 3 bin 128 TL para cezası kesildi. Kent genelinde 160 minibüs denetlenirken, jandarma ekipleri tarafından yolculara trafik kurallarının yer aldığı broşürlerin de dağıtımı yapıldı. Minibüs içerisinde bulunan çocuk yolculara da boyama kitabı veren jandarma ekipleri kurullara uyan sürücülere teşekkür etti.

Vatandaşların güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla jandarma trafik ekipleri tarafından denetimlerin süreceği öğrenildi.

(Ozan Köse/İHA)