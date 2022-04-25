Jandarma mobil trafik eğitim tırı Mersin'de - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma mobil trafik eğitim tırı Mersin'de

25.04.2022 10:17
Jandarma mobil trafik eğitim tırı Mersin'de

Mersin'de jandarma ekipleri, öğrenci ve vatandaşlara jandarma mobil eğitim tırında trafik kurallarını anlattı.

Mersin'de jandarma ekipleri, öğrenci ve vatandaşlara jandarma mobil eğitim tırında trafik kurallarını anlattı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere ve vatandaşlara trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması ve trafik kuralları hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirmenin sağlanması amacıyla mobil trafik tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile trafik güvenliği konularında uygulamalı eğitimler verildi. Bir alışveriş merkezinde ve Erdemli ile Tarsus ilçelerinde düzenlenen eğitimle bin 469 kişi katıldı.

Eğitimde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla söz konusu insan ise trafikte '1' can kaybı bile fazladır mottosu ile hareket ettiklerine değinen ekipler, yıl içerisinde öğrencilere ve vatandaşlara verilen eğitimlerin devam edeceğini belirtti. - MERSİN

Jandarma mobil trafik eğitim tırı Mersin'de
Jandarma mobil trafik eğitim tırı Mersin'de

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! İzmir'de jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi Son dakika haberleri! İzmir'de jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma mobil trafik eğitim tırı Mersin'de - Son Dakika


Son Dakika
10:24 Dizisi final yaptı, soluğu Bali'de aldı! Burcu Özberk'in paylaşımlarına beğeni yağdı
10:20 Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz?
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
09:58 Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
09:42 Metrobüsteki yer kavgasında akıl almaz tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
09:36 Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü
09:36 Yeğenini miras yüzünden öldürüp, iki çocuğuyla gömdü: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
09:32 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 10:30:05. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma mobil trafik eğitim tırı Mersin'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement