Son Dakika Haberleri: Jandarma motosikleti, sünnet aracı oldu
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Jandarma motosikleti, sünnet aracı oldu

19 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Burak (7) ve Ahmet Efe Akar (10) kardeşlerin isteğini geri çevirmeyen jandarma yetkilileri, trafik ekibinde yer alan 2 motosikleti sünnet çocuklarına tahsis etti.

Jandarma motosikleti, sünnet aracı oldu, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Burak (7) ve Ahmet Efe Akar (10) kardeşlerin isteğini geri çevirmeyen jandarma yetkilileri, trafik ekibinde yer alan 2 motosikleti sünnet çocuklarına tahsis etti.

Kordon Mahallesi'nde yaşayan Hafize- Kenan Akar çiftinin çocukları Burak Akar ve Ahmet Efe Akar için sünnet düğünü düzenlendi. Kenan Akar, etkinlik öncesi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen'i ziyaret etti. Baba Akar, çocuklarının jandarmayı çok sevdiğini belirtip, ekipleri sünnet  davet etti. Bunun üzerine sünnet düğününe katılım için 2 jandarma trafik ekibi görevlendirildi. Düğüne katılan jandarma trafik motorize ekipleri, mahallede kurum hakkında bilgilendirme de yaptı. Ekipler, sünnet çocuklarını motosikletlere bindirip, Kordon, Köseali, Yeşilkavak ve Beylikli mahallelerini konvoy eşliğinde gezdirdi. Jandarma ekipleri, Akar ailesine 'hayırlı olsun' dileklerini iletip, düğünden ayrıldı. Baba Kenan Akar, çocuklarının jandarmayı çok sevdiğini, katılım göstermelerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ahmet Efe, Jandarma, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
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