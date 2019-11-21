Jandarma Mucur ilçesinde kubar esrar ele geçirdi
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur İlçesinde Jandarma ekipleri, 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Mucur İlçesinde Jandarma ekipleri, 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında Mucur ilçesi Budak Köyünde B.G., adlı şahsın evinde yapılan aramada gizlenmiş şekilde 300 gram kubar esrar maddesi ve saksı içerisinde yetiştirilen 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli B.G., ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR
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