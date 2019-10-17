Jandarma, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.



19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Battalgazi ilçesi muhtarlarına Battalgazi ilçe Jandarma Komutanlığında yemek verilerek, bilgi alış verişinde bulunuldu.



Programda konuşan Teğmen Kubilay Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü 'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle öncesinde bir araya gelmek istediklerini ifade edip, muhtarlık mesleğinin önemine temas etti. Muhtarların vatandaş ile devlet yöneticileri arasında köprü görevi yaptığına dikkat çeken Özdemir, her zaman istişareye önem verdiklerini ve kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu kaydetti. - MALATYA