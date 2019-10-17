Son Dakika Haberleri: Jandarma, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı
Son Dakika Güncel Jandarma, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

Jandarma, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

21 dakika önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.

Jandarma, muhtarlarla istişare toplantısı yaptı, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde jandarma muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi.


19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Battalgazi ilçesi muhtarlarına Battalgazi ilçe Jandarma Komutanlığında yemek verilerek, bilgi alış verişinde bulunuldu.


Programda konuşan Teğmen Kubilay Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü 'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle öncesinde bir araya gelmek istediklerini ifade edip, muhtarlık mesleğinin önemine temas etti. Muhtarların vatandaş ile devlet yöneticileri arasında köprü görevi yaptığına dikkat çeken Özdemir, her zaman istişareye önem verdiklerini ve kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu kaydetti. - MALATYA

Battalgazi, Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:44 Kaynak: İHA
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