Jandarma Narko - Terörizim operasyonlarında 32 milyon 513 bin 793 kök kenevir bitkisi imha etti - Son Dakika

Jandarma Narko - Terörizim operasyonlarında 32 milyon 513 bin 793 kök kenevir bitkisi imha etti

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı'nca terör örgütlerinin en önemli finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadelede, 2020 yılının ilk 6 aylık dönemi içerisinde 32 milyon 513 bin 793 kök kenevir bitkisinin imha edilmesiyle, 748 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi.

Ülke genelinde terör örgütlerine karşı yapılan etkisizleştirme operasyonları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda, Türkiye'yi tehdit eden PKK terör örgütünün gelir kaynaklarından birisini oluşturan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek adına Narko-Terör operasyonlarında 32 milyon 513 bin 793 kök kenevir bitkisi imha edildi.

2020 yılı il 6 aylık dönemi içerisinde icra edilen narko-terör operasyonları sonucunda; 9 bin 42 kilogram esrar, 370 kilogram skunk, 32 milyon 513 bin 79 kök kenevir bitkisi, 13 adet el yapımı patlayıcı, 54 sığınak, 4 adet piyade tüfeği, 2 adet 81 mm havan mühimmatı, 6 adet el bombası, 3 adet tabanca, 1 adet telsiz, 73 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 269 adet piyade tüfeği fişeği, 80 adet tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda kenevir ekili alanların güvenliğini sağlayan bölücü terör örgütü mensupları etkisiz hale getirildi.