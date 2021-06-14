Jandarma'nın 182'nci kuruluş yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığının 182'nci kuruluş yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve beraberindeki heyet Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelengin anıta bırakılmasının ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun sona ermesiyle İstiklal Marşı okundu ve buradaki tören sona erdi.

İl Jandarma Komutanından basına teşekkür

Törenin gerçekleştiği esnada Taksim bölgesinde yağış etkili oldu. Törenin sona ermesinin ardından İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu yağmur altında çekim yapan basın mensuplarının yanına geldi. Köroğlu basın mensuplarına, "Gece gündüz, yağmur çamur demeden bizim yanımızda oldunuz. 182 yıldır hep yanımızdaydınız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Nice 182 yıllara diyorum. Sağlıcakla kalın" dedi. - İSTANBUL