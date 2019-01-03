Jandarma'nın 2018 Asayiş Raporu Açıklandı: 843 Tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 2018 yılında 3 bin 886 şahsı yakalayarak mahkeme önüne çıkarttı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 2018 yılında 3 bin 886 şahsı yakalayarak mahkeme önüne çıkarttı. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 843 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma 2018 yılının asayiş raporunu açıkladı. Yayımlanan raporda jandarma ekipleri suçluları yakalama oranının yüzde 68'den yüzde 87'ye yükseldiği belirtildi. 2018 yılında jandarma ekipleri toplamda 577 bin 733 şahıs sorguladı. 3 bin 886 şahıs jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri başta 'Kasten İnsan Öldürme', 'Tasarlayarak Öldürme', 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek', 'Silahla Yağma', "Terör Örgütüne Üyelik", "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurmak", " Uyuşturucu Madde Ticareti" gibi birçok suçlardan aranan 843 kişi çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.



"Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"



Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 146 adet tabanca bunların 71 adedi kurusıkı, 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 101 adet Av Tüfeği, 2 bin 412 adet çeşitli çap ve büyüklükte mühimmat, 39 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. Ayrıca 2018 yılı boyunca 360 bin 25 adet aracın sorgusu yapıldı. Bu araçlardan 5 bin 732 adet araç trafikten men edildi.



"Suçlarla mücadelemiz hız kesmeden devam edecek"



Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2018 yılı ile ilgili olarak emniyet ve asayişinden sorumlu olduğumuz bölgemizde, almış olduğumuz tedbirler neticesinde bir önceki yıla göre 2018 yılında hırsızlık olaylarında yüzde 11, hayvan hırsızlıklarında ise yüzde 36 oranında azalmıştır. Ayrıca 2018 yılında bölgemizde meydana gelen cinayet vakalarında faili yakalanmayan, aydınlatılmamış suç bulunmamaktadır. Jandarmanın suçlularla olan mücadelelerinin hız kesmeden 2019 yılında da artarak devam edecek" dedi. - SAKARYA

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