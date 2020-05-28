Jandarma'nın bulduğu yavru kurtlar rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı - Son Dakika

Jandarma'nın bulduğu yavru kurtlar rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı

Jandarma'nın bulduğu yavru kurtlar rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı Iğdır'da jandarma ekiplerince bulunan ve Kars'ta koruma altına alınan 7 yavru kurt, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin gözdesi oldu.

Jandarma'nın bulduğu yavru kurtlar rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı

KARS - Iğdır'da jandarma ekiplerince bulunan ve Kars'ta koruma altına alınan 7 yavru kurt, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin gözdesi oldu.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yetkililer tarafından bakımları yapılan kurt yavrularının günlük olarak yiyecek ihtiyaçları karşılanıyor. Yetkililer bir bebek gibi kurt yavrularıyla ilgileniyor. Bir anda Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin maskotu haline gelen yavru kurtları belirli bir süreden sonra doğal ortama bırakılacak.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi'nin ortaklaşa hayata geçirdiği Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'de 2016 yılından itibaren Doğu Anadolu Bölgesi illerde yaralı, doğada güçsüz düşmüş halde bulunan yaban hayvanlarını tedavi edildiği merkez haline geldi.

DKMP Kars Şube Müdürlüğü ile KAÜ Veteriner Fakültesi'nde destek verilen merkezde Doğa Koruma ve Milli Parklar 13.Bölge Müdürlüğü Kars İl Şube Müdürlüğü bünyesinde 2 Veteriner hekim ve 1 adet yaban hayatı uzmanı görev yapıyor.

Jandarma'nın bulduğu yavru kurtlar rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı

Jandarma, Yaban, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Jandarma'nın bulduğu yavru kurtlar rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı - Son Dakika

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