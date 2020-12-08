Jandarma'nın hayvan hassasiyeti - Son Dakika

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığı Cumartesi ve Pazar günleri, sokak hayvanlarını elleri ile besledi.

Jandarma ekiplerinin "Siz evinizde kalın, onlar bize emanet' sloganı ile sokak hayvanlarının aç kalmaması için başlattığı çalışmada, sorumluluk alanlarında sokaklarda yaşayan kedi, köpek, sazlık alanlarda yaşayan kaz ve ördekler için yiyecek dağıtımı yapıldı.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma timinin sokak hayvanlarına yönelik yiyecek dağıtımının bundan sonraki süreçte de devam edeceği açıklandı. - MUĞLA