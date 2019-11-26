Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı
6 saat önce
Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması'nın Foça'da tamamlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması'nın Foça'da tamamlandığını bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, keskin nişancılara yapılan konuşmalara yer verildi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerinde görevli Keskin Nişancıların katılımıyla, 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Boran III Keskin Nişancı Yarışması Foça'da tamamlandı." - ANKARA
Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı