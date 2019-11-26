Son Dakika Haberleri: Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı
Son Dakika Güncel Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı - Son Dakika

Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması'nın Foça'da tamamlandığını bildirdi.

Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinde görevli keskin nişancıların katılımıyla, Boran III keskin nişancı Yarışması'nın Foça'da tamamlandığını bildirdi.


Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, keskin nişancılara yapılan konuşmalara yer verildi.


Sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Jandarma Genel Komutanlığı emrinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Birliklerinde görevli Keskin Nişancıların katılımıyla, 18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Boran III Keskin Nişancı Yarışması Foça'da tamamlandı." - ANKARA

Jandarma, Keskin, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor
MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:06:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'nın keskin nişancıları yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]