Jandarma'nın trafik denetimlerinde 70 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'nın trafik denetimlerinde 70 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Jandarma'nın trafik denetimlerinde 70 bin lira ceza kesildi

6 saat önce

Isparta'da Jandarma ekiplerince yapılan emniyet kemeri ve kış lastiği denetimlerinde kusurlu görülen 123 sürücüye 69 bin 908 lira ceza yazıldı.

Jandarma'nın trafik denetimlerinde 70 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Isparta'da Jandarma ekiplerince yapılan emniyet kemeri ve kış lastiği denetimlerinde kusurlu görülen 123 sürücüye 69 bin 908 lira ceza yazıldı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Timleri'nce kentte emniyet kemeri ve ticari araçların kış lastiği denetimlerinde, 20 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında 4 bin 888 araç kontrol edildi. Jandarma Trafik Timleri'nin yaptığı denetimlerinde, kontrol edilen araçlardan kusurlu görülen 123 araç sürücüsüne toplam 69 bin 908 TL para cezası uygulandığı bildirildi.Denetimlerde ayrıca, 29 araç trafikten men edilirken, 4 adet sürücü belgesinin de geri alındığı öğrenildi. Öte yandan ekipler, aynı tarih aralığında ayrıca 3 yaralamalı ve 4 maddi hasarlı trafik kazasına bakarken, kazalarda 14 kişinin yaralandığı kaydedildi. - ISPARTA

Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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