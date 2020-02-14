JANDARMA'NIN UYUŞTURUCU  OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel JANDARMA'NIN UYUŞTURUCU  OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

JANDARMA'NIN UYUŞTURUCU  OPERASYONU KAMERADA

6 saat önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

JANDARMA'NIN UYUŞTURUCU  OPERASYONU KAMERADA, System.String[]

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında kiraladığı dairede yurtdışından getirdiği uyuşturucu maddeleri öğrencilere satan bir şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri R.B. isimli bir kişinin yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri skunk, esrar ve metamfetamin yasadışı yollardan yurda sokarak, İstanbul'da bir evde depoladığı ve buradan satış yapacağını tespit etti. Tespit edilen şüphelinin öğrenci yurtlarına yakın olarak kiraladığı bu evi depo olarak kullandığı, buradan satış yapmak amacıyla öğrencileri hedef aldığı belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, R.B. isimli şüpheliyi burada yakaladı. Evde yapılan aramalarda, yatak odasından banyoya, salondan mutfağa kadar hemen hemen her yere zulalanmış uyuşturucu maddeler, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile silahlar buldu. Baskında; 9 kilo skunk, 320 gram toz esrar, 2 buçuk kilo metamfetamin, yüklü miktarda üzerinde maymun figürleri bulunan renkli uyuşturucu haplar, 4 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama makinası, 100 adet vakumlu poşet, 3 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan R.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------

(JANDARMA KAMERASI)

-Operasyon anı

-Ekiplerin evde yaptığı aramalar

-Bulunan uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kartal'da uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada
"OLTA MEHMET"  ŞEBEKESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 17 yaşındaki genç, amcasını böyle öldürdü! Kan donduran olay kamerada Aracının arızalanmasına sinirlendi, rastgele ateş açıp polisi yaraladı

Son Dakika Haberleri
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi
13:09 Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bursin'e gönderme: Bir bu kalmıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 15:39:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: JANDARMA'NIN UYUŞTURUCU  OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]