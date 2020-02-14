Jandarma'nın uyuşturucu  operasyonu kamerada - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında kiraladığı dairede yurtdışından getirdiği uyuşturucu maddeleri öğrencilere satan bir şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri R.B. isimli bir kişinin yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri skunk, esrar ve metamfetamin yasadışı yollardan yurda sokarak, İstanbul'da bir evde depoladığı ve buradan satış yapacağını tespit etti. Tespit edilen şüphelinin öğrenci yurtlarına yakın olarak kiraladığı bu evi depo olarak kullandığı, buradan satış yapmak amacıyla öğrencileri hedef aldığı belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, R.B. isimli şüpheliyi burada yakaladı. Evde yapılan aramalarda, yatak odasından banyoya, salondan mutfağa kadar hemen hemen her yere zulalanmış uyuşturucu maddeler, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile silahlar buldu. Baskında; 9 kilo skunk, 320 gram toz esrar, 2 buçuk kilo metamfetamin, yüklü miktarda üzerinde maymun figürleri bulunan renkli uyuşturucu haplar, 4 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama makinası, 100 adet vakumlu poşet, 3 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan R.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturmaya devam ediliyor.