Jandarma Nisan ayında meydana gelen 829 asayiş olayının yüzde 98'ini aydınlattı - Son Dakika
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Jandarma Nisan ayında meydana gelen 829 asayiş olayının yüzde 98'ini aydınlattı

05.05.2022 17:12
Jandarma Nisan ayında meydana gelen 829 asayiş olayının yüzde 98'ini aydınlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen 829 asayiş olayından 819'unu aydınlatarak önemli bir başarıya imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen 829 asayiş olayından 819'unu aydınlatarak önemli bir başarıya imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca 2022 Nisan ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetlerinde meydana gelen 326 asayiş, 70 kabahat, 359 takibi gereken, 58 kaçakçılık, 13 siber ve 3 terör olayı olmak üzere toplam 829 olayın yüzde 98,8'ini olan 819'u aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında 46 bin 747 şahıs ile 11 bin 356 aracın sorgulaması yapılarak 228 aranan şahıs ve 1 araç yakalandı. Yapılan aramalarda 5 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet fişek, 7 adet kesici delici suç aleti ele geçirildi. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleşen 3 operasyonel faaliyette 3 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Mart ayında icra edilen trafik uygulamalarında 54 bin 533 araç kontrol edildi ve 40 bin 501 araç ile 39 bin 707 kişinin sorgulaması yapıldı. 2 bin 375 araç ve şahıs hakkında toplam 2 milyon 22 bin 730 TL cezai işlem uygulandı. 30 aranan araç ve 36 aranan şahısın yakalandığı denetimlerde 49 sürücünün alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak, 507 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu maddelerle mücadele için icra edilen 58 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonda 94 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı. 85 kişinin tutuksuz yargılandığı soruşturmada 504 gram Kubar esrar, 2 kilo 250 gram metamfetamin, 69 gram eroin, 5 bin 206 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik faaliyetlerde ise 670 adet sikke, 31 adet kazı malzemesi, 43 gram kıyılmış tütün, 14 bin adet boş makaron, 2 bin 60 adet dolu makaron, 2 adet sahte belge, 2 adet av tüfeği, 10 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar, 46 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele çerçevesinde Nisan ayı içerisinde yasadışı yayın yapan 570 internet sitesi hakkında işlem yapılarak, Türkiye üzerinden erişime engellenmesi sağlandı. - DENİZLİ

Jandarma Nisan ayında meydana gelen 829 asayiş olayının yüzde 98'ini aydınlattı
Jandarma Nisan ayında meydana gelen 829 asayiş olayının yüzde 98'ini aydınlattı
Jandarma Nisan ayında meydana gelen 829 asayiş olayının yüzde 98'ini aydınlattı
Jandarma Nisan ayında meydana gelen 829 asayiş olayının yüzde 98'ini aydınlattı
Jandarma Nisan ayında meydana gelen 829 asayiş olayının yüzde 98'ini aydınlattı

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Jandarma, Denizli, Asayiş, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Nisan ayında meydana gelen 829 asayiş olayının yüzde 98'ini aydınlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma Nisan ayında meydana gelen 829 asayiş olayının yüzde 98'ini aydınlattı - Son Dakika
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