Jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı - Son Dakika

Programda öğrencilerin sorularına da ayrıca cevap verildi.

Sinevizyon eşliğinde yapılan sunumlarda mesleğin gerektirdiği nitelikler, zorluklar ve görevleri anlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ekipler Merkez ilkokulu öğrencilerini ziyaret ederek Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgi verdi.

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