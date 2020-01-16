Jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı - Son Dakika
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Jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde ilkokul öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlattı.

Jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde ilkokul öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ekipler Merkez ilkokulu öğrencilerini ziyaret ederek Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgi verdi.

Sinevizyon eşliğinde yapılan sunumlarda mesleğin gerektirdiği nitelikler, zorluklar ve görevleri anlatıldı.

Programda öğrencilerin sorularına da ayrıca cevap verildi.

Konya, Kulu, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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