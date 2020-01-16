Jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı - Son Dakika

Jandarma öğrencilere mesleklerini tanıttı
6 saat önce
Konya'nın Kulu ilçesinde ilkokul öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Konya'nın Kulu ilçesinde ilkokul öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan ekipler Merkez ilkokulu öğrencilerini ziyaret ederek Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgi verdi.
Sinevizyon eşliğinde yapılan sunumlarda mesleğin gerektirdiği nitelikler, zorluklar ve görevleri anlatıldı.
Programda öğrencilerin sorularına da ayrıca cevap verildi.
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