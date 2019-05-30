Son Dakika Haberleri: Jandarma öğrencilere "sürücü seyahat karnesi" dağıttı
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Jandarma öğrencilere "sürücü seyahat karnesi" dağıttı

1 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" projesi kapsamında öğrencilere sürücü seyahat karnesi verildi.

Jandarma öğrencilere
Samsun'un Havza ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" projesi kapsamında öğrencilere sürücü seyahat karnesi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, okullarda öğrencilere, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" projesi ile ilgili bilgi verdi.
Jandarma Başçavuş Ercan Sanver, projenin geçen yıl İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Kırmızı düdük kampanyası" dahilinde yürütüldüğünü anlatarak, "Sizlere dağıttığımız karnelerle araç kullanan anne ve babalarınıza trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda değerlendirme yapacak, notlar vereceksiniz. Doldurduğunuz karneleri 20 Haziran'a kadar, '#trafikkarnem' etiketi ve "TrafikEgm" Twitter adresiyle paylaşacaksınız. Yapılacak değerlendirmelere içerisinde Türkiye genelinde ilk 100'e yüze giren çocuğumuz bisikletle ödüllendirilecek." dedi.
Daha sonra jandarma ekiplerince öğrencilere, sürücü seyahat karneleri dağıtıldı.
Öğrencilere ayrıca, karneleri "www.trafik.gov.tr" adresinden de temin edebilecekleri bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:10 Kaynak: AA
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