Jandarma, öğrencilerin yüzünü güldürdü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma anaokulu öğrencilerini sevindirdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Karakoçan Anaokulu'da eğitim gören öğrenciler için geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak ve oyun aletleri yapıldı.



Tahtarevalli, motosiklet, kuğu, mantar, salıncak ve çiçek saksısı okul bahçesinde oluşturulan oyun parkuruna yerleştirildi.

Oyun parkurundaki oyun aletlerini gören büyük mutluluk yaşarken, okul idarecileri ile öğretmenler jandarma personeline teşekkür etti.