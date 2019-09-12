Son Dakika Haberleri: Jandarma, öğrencilerin yüzünü güldürdü
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Jandarma, öğrencilerin yüzünü güldürdü

13 dakika önce

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma anaokulu öğrencilerini sevindirdi.

Jandarma, öğrencilerin yüzünü güldürdü, System.String[]

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma anaokulu öğrencilerini sevindirdi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Karakoçan Anaokulu'da eğitim gören öğrenciler için geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak ve oyun aletleri yapıldı.


Tahtarevalli, motosiklet, kuğu, mantar, salıncak ve çiçek saksısı okul bahçesinde oluşturulan oyun parkuruna yerleştirildi.

Oyun parkurundaki oyun aletlerini gören büyük mutluluk yaşarken, okul idarecileri ile öğretmenler jandarma personeline teşekkür etti.

Karakoçan, Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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