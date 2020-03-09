Jandarma okul servislerini denetledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma okul servislerini denetledi - Son Dakika

Jandarma okul servislerini denetledi

7 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Jandarma okul servislerini denetledi, System.String[]

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.


Çocukların okullarına ve evlerine daha güvenle ulaşmalarını sağlamak ve okul servis araçlarının karıştığı kazaları önleyebilmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen özel denetim kapsamında Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 189 okul servis aracı denetlendi. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:34 Kaynak: İHA
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