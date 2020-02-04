Jandarma okul ve servis araçları denetimi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma okul ve servis araçları denetimi - Son Dakika

Jandarma okul ve servis araçları denetimi

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri okulların açılmasıyla il genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına uygulama yaptı.

Jandarma okul ve servis araçları denetimi, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri okulların açılmasıyla il genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına uygulama yaptı. Uygulamada jandarma ekipleri 7 bin 261 kişiye GBT uygulaması yaparken, çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs da yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 aşamalı olarak icra edilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Satış" huzur ve güven uygulaması kapsamında; 746 umuma açık yer, 174 metruk bina, 158 okul/üniversite/öğrenci yurdu çevresinde yapılan uygulamada 7 bin 261 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 29 şahıs yakalandı. Ekiplerce 2 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, şahıslara bin 55 TL idari para cezası uygulandı ve 1 zanlı gözaltına alındı.


Jandarma ekiplerince 338 okul servis aracı olmak üzere 2 bin 283 araç kontrol edilirken, 22 okul servis aracı olmak üzere 120 araca 60 bin 419 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 okul servis aracı olmak üzere 35 araç trafikten men edilirken, arama kaydı bulunan 2 araç da yakalandı. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 mermi fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kenya'da okul çıkışında yaşanan izdihamda 14 öğrenci hayatını kaybetti
Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 04:36:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma okul ve servis araçları denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]