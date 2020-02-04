Jandarma okul ve servis araçları denetimi - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri okulların açılmasıyla il genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına uygulama yaptı. Uygulamada jandarma ekipleri 7 bin 261 kişiye GBT uygulaması yaparken, çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs da yakalandı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 aşamalı olarak icra edilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Satış" huzur ve güven uygulaması kapsamında; 746 umuma açık yer, 174 metruk bina, 158 okul/üniversite/öğrenci yurdu çevresinde yapılan uygulamada 7 bin 261 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 29 şahıs yakalandı. Ekiplerce 2 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, şahıslara bin 55 TL idari para cezası uygulandı ve 1 zanlı gözaltına alındı.



Jandarma ekiplerince 338 okul servis aracı olmak üzere 2 bin 283 araç kontrol edilirken, 22 okul servis aracı olmak üzere 120 araca 60 bin 419 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 okul servis aracı olmak üzere 35 araç trafikten men edilirken, arama kaydı bulunan 2 araç da yakalandı. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 mermi fişek ele geçirildi. - BALIKESİR