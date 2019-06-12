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Jandarma ölen sürücünün oğluna acı haberi veremedi

49 dakika önce

Samsun'da kontrolden çıkan kamyonetin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi yaralandı.

Samsun'da kontrolden çıkan kamyonetin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Kaza yerinde jandarma personeli telefonla ulaştığı ölen sürücüsünün oğluna acı haberi vermedi. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu 11. kilometresi Gürgendağı mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Trabzon'a gittikleri öğrenilen İhsan Muhammet Şeneren (64) idaresindeki 07 FDK 67 plakalı kapalı kasa kamyonet Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücüsü İhsan Muhammet Şeneren hayatını kaybederken, eşi Yıldız Şeneren (61) yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde jandarma personeli ölen sürücünün oğluna telefonla ulaştı ancak acı haberi veremedi. Jandarma personeli, yolda acele edip kaza yapmamaları için annesi ve babasının yaralı olduğunu ve hastaneye götürüldüğünü söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Muhammer Ay/İHA)
Jandarma ölen sürücünün oğluna acı haberi veremedi
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:26 Kaynak: İHA
Samsun, Jandarma, Güncel
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