Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler - Son Dakika
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Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler

04.06.2022 16:11
Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler

İzmir'in Dikili ilçesinde, iki kuzenden lise öğrencisi Gözde Uslu'nun kaybolduktan bir müddet sonra bulunmasının ardından aile fertleri, mahallelinin desteğiyle bu seferde 2,5 aydır kayıp olan Buket Uslu için Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, iki kuzenden lise öğrencisi Gözde Uslu'nun kaybolduktan bir müddet sonra bulunmasının ardından aile fertleri, mahallelinin desteğiyle bu seferde 2,5 aydır kayıp olan Buket Uslu için Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplandı.

Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi'nde vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde kaybolan kuzenler Gözde Uslu (16) ve Buket Uslu'nun (16) bulunması için Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplanmıştı. İki genç kızdan Gözde Uslu bulunurken, lise öğrencisi kendi isteğiyle evden kaçtığını söyledi. 2,5 ay önce okula gitmek üzere evden ayrılan Buket Uslu'dan hala haber alınamazken, aile fertleri, mahallelinin desteğiyle ikinci kez Çandarlı Jandarma Komutanlığı önüne geldi.

Anne baygınlık geçirdi

Alkışlar eşliğinde oturma eylemi yapan vatandaşlar, kayıp kızın bulunmasını istedi. Dikili'den çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek olduğu oturma eyleminde Buket'in annesi Gülşah Uslu, baygınlık geçirdi. Jandarma ekipleri, aile fertlerinden süre isteyerek kızlarını bulacakları sözü vermesi üzerine kalabalık dağıldı. - İZMİR

Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler
Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler
Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler
Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler
Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler
Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler

YORUMLAR
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Yalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 10'u yakalandı Yalova'da arızalanan araçtan inerek kaçan düzensiz göçmenlerden 10'u yakalandı Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok
Kaynak: İHA

Jandarma, Çandarlı, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler - Son Dakika
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