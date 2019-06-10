Jandarma önüne bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
4 saat önce
Samsun İl Jandarma Komutanlığı önüne bırakılan ve fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan çamaşır çıktı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:26 Kaynak: AA
İl Jandarma
Komutanlığı önüne bırakılan ve fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan çamaşır çıktı. Atakum
ilçesindeki komutanlık binası yakınlarında jandarma levhasının yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından çanta bırakılmasından şüphelenen nöbetçiler, durumu üstlerine bildirdi.
Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik ekiplerinin Samsun- Sinop
kara yolunu iki yönlü yaya ve araç trafiğine kapatmasının ardından özel kıyafetli bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı inceledi.
Daha sonra fünyeyle patlatılan kadın çantasının içinde çamaşır olduğu anlaşıldı.
Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
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