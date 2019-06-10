Son Dakika Haberleri: Jandarma önüne bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
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Jandarma önüne bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

4 saat önce

Samsun İl Jandarma Komutanlığı önüne bırakılan ve fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan çamaşır çıktı.

Jandarma önüne bırakılan şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı, System.String[]
Samsun İl Jandarma Komutanlığı önüne bırakılan ve fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan çamaşır çıktı.
Atakum ilçesindeki komutanlık binası yakınlarında jandarma levhasının yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından çanta bırakılmasından şüphelenen nöbetçiler, durumu üstlerine bildirdi.
Jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik ekiplerinin Samsun- Sinop kara yolunu iki yönlü yaya ve araç trafiğine kapatmasının ardından özel kıyafetli bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı inceledi.
Daha sonra fünyeyle patlatılan kadın çantasının içinde çamaşır olduğu anlaşıldı.
Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:26 Kaynak: AA
Samsun, Jandarma, Güncel
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