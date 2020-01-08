Jandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Jandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının kırsalda sürdürdüğü başarılı operasyonlar uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmaz oldu.

Jandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının kırsalda sürdürdüğü başarılı operasyonlar uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmaz oldu. Sık sık gerçekleştirilen operasyonlarda yakayı ele vermek istemeyen uyuşturucu satıcıları ileriki zamanlarda satışa sunmak istedikleri esrarı toprağa gömdü. Uyuşturucu satıcılarının operasyonlardan sonra satmak için toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar, alınan bir istihbaratın ardından yapılan operasyonda ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Lice ilçesinde ikamet eden S.A. isimli şahsın, Lice ilçesi Kılıçlı köyü kırsalına jelikan bidonlar içerisine sakladığı esrarı, bölgede yapılan sık operasyonlar nedeniyle toprağa gömdüğü, ilerleyen dönemlerde bahse konu uyuşturucu maddeyi yerinden çıkartarak satacağı bilgisi alınmasının ardından bölgede operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Lice ilçesi Kılıçlı köyü kırsalındaki belirlenen yerde yapılan operasyonda; dere yatağı içerisinde toprağa gömülü 2 adet jelikan bidon içerisinde toplam 162 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmış, olay şüphelisi S.A. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar
Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:40 ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi - Son Dakika Haber
17:37 Son Dakika: Çavuşoğlu: Erdoğan ve Putin Libya için ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika Haber
17:37 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya... - Son Dakika Haber
17:36 İran asıllı Doç. Dr. Abbas Karaağaçlı: "Bundan sonra Amerikan askerleri Ortadoğu'da asla güvende... - Son Dakika Haber
17:35 Sorumsuz sürücü pes dedirtti - Son Dakika Haber
17:35 Ümraniye'de yatak imalathanesinde korkutan yangın - Son Dakika Haber
17:30 Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:47:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma operasyonlarından korkup toprağa gömdüğü 162 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]