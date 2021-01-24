Jandarma operasyonunda 103 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Jandarma operasyonunda 103 kilo uyuşturucu ele geçirildi

24.01.2021 09:10

Jandarma operasyonunda 103 kilo uyuşturucu ele geçirildi Buzdolabına saklanan zulayı polis buldu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar ve Büyükçekmece'deki adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 103 kilo uyuşturucu madde ve 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Jandarma operasyonunda 103 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Buzdolabına saklanan zulayı polis buldu

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar ve Büyükçekmece'deki adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 103 kilo uyuşturucu madde ve 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şebeke liderinin hakkındaki aramalar nedeniyle yurt dışından suç örgütünü yönettiğini tespit eden jandarma ekipleri uyuşturucu maddenin dağıtımının yapılması için kuryelik yapan 2 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde; S.Ö. isimli şahsın yasadışı yollarla Çin'den temin ettiği uyuşturucu maddeyi hava ve deniz yolu ile ülkemize getirdiğini belirledi. Şüphelinin örgüt üyeleri M.T., Ü.B. ve kurye olarak kullanılan A.M.A. isimli şahıslar aracılığıyla da İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğunu tespit eden jandarma harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren jandarma ekipleri güt lideri S.Ö.'nün Avcılar ve Büyükçekmece'de depo kiraladığı ardından ise Ataşehir'de ikamet eden ve uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapabilecek A.M.A. ile irtibat kurduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde suç Örgütü liderinin, faaliyetlerin tespit edilmesini önlemek ve satışını yaptıkları uyuşturucu maddelerin yakalanmasının önüne geçmek maksadıyla, örgüt mensuplarını birbiri ile irtibatı olmayan birbirinden çok uzak mesafedeki bölgelerden seçtiği tespit edildi.

Kadın Kurye

Jandarma ekipleri, örgüt lideri S.Ö.'nün kurye olarak kullandığı A.M.A. isimli kadını yakın takibe aldı. Büyükçekmece'de irtibatlı bulunduğu M.T. isimli şüpheliden Bonzai isimli uyuşturucu maddeleri teslim aldığının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Buzdolabında, Türk Lirası ve Dolar Zulası

Jandarma ekipleri, kurye olarak kullanılan A.M.A. isimli şahsın evinde yaptığı aramada, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş hassas teraziler ve suç örgütünün faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. A.M.A.'nın uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen paraları, buzdolabının içerisinde sakladığı görüldü. Aramalar neticesinde yüklü miktarda Türk Lirası ve Dolar ele geçirildi.

Bagajda 103 kilo uyuşturucu çıktı

Örgütün kullandığı araçta yapılan aramalarda da çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın bagaj kısmındaki torbalarda bulunan, 100 kilogram Bonzai isimli uyuşturucu madde, 2 kilogram Mariuhana isimli uyuşturucu madde ve 1 kilogram Metamfetamin isimli uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan A.M.A ve M.T Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Jandarma operasyonunda 103 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Jandarma operasyonunda 103 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Jandarma operasyonunda 103 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Jandarma operasyonunda 103 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Büyükçekmece, Uyuşturucu, İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma operasyonunda 103 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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