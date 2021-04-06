Jandarma operasyonunda 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde jandarma ekiplerince iki ayrı depoya yapılan baskında, sahte içki yapımında kullanılacak 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde sahte alkol üretildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı. İnceleme sonrasında belirlenen iki ayrı depoya eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, adreslerde yaptıkları aramalarda sahte içki yapımında kullanılan ikişer litrelik bin 250 şişe içerisinde 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirdi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceme başlattı. - KOCAELİ