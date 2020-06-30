Jandarma operasyonunda 76 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul'da piyasa sürme hazırlığında olan bir kişi yakalanırken, arabasında yapılan aramada 15 kilogram kokain ile 61 kilogram skunk ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A.'nın yurt dışından yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturu maddeyi kent genelinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu A.A.'nın uyuşturucu maddeleri Kartal'daki bir dairede depoladığını tespit etti.

A.A.'yı uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapmak için dışarı çıktığı sırada gözaltına alan ekipler, araçta yapılan aramada bagaj kısmında paketlenmiş halde 15 kilogram kokain ile 61 kilogram skunk ele geçirdi.

Şüpheli A.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.