Jandarma ortaokula Yaya Trafik Eğitim Parkuru yaptı

Eğitim esnasında jandarmanın görev ve sorumlulukları konusunda öğrenci ve idarecilere

Timler, öğrenci ve öğretmenlere yaya güvenliği, bisiklet kullanımı, engelli yolu, yaya ve okul geçitlerinde nasıl hareket edileceğine dair parkurda uygulamalı eğitim verdi.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla trafik timleri, Mithat Yılmaz Ortaokulu bahçesinde Yaya Trafik Eğitim Parkuru kurdu.

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