Son Dakika Haberleri: Jandarma ortaokula Yaya Trafik Eğitim Parkuru yaptı
Son Dakika Güncel Jandarma ortaokula Yaya Trafik Eğitim Parkuru yaptı - Son Dakika

Jandarma ortaokula Yaya Trafik Eğitim Parkuru yaptı

6 saat önce

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Çarşamba ilçesindeki Mithat Yılmaz Ortaokuluna Yaya Trafik Eğitim Parkuru yapıldı.

Jandarma ortaokula Yaya Trafik Eğitim Parkuru yaptı, System.String[]

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca Çarşamba ilçesindeki Mithat Yılmaz Ortaokuluna Yaya Trafik Eğitim Parkuru yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla trafik timleri, Mithat Yılmaz Ortaokulu bahçesinde Yaya Trafik Eğitim Parkuru kurdu.

Timler, öğrenci ve öğretmenlere yaya güvenliği, bisiklet kullanımı, engelli yolu, yaya ve okul geçitlerinde nasıl hareket edileceğine dair parkurda uygulamalı eğitim verdi.

Eğitim esnasında jandarmanın görev ve sorumlulukları konusunda öğrenci ve idarecilere

bilgilendirme yapıldı.

Jandarma, Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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