Son Dakika Haberleri: Jandarma otobüste uyuşturucu ele geçirdi
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Jandarma otobüste uyuşturucu ele geçirdi

47 dakika önce

Uşak'ta jandarma ekipleri durdurdukları bir otobüste yaptıkları aramada 463 gram esrar ile 131 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Jandarma otobüste uyuşturucu ele geçirdi, System.String[]

Uşak'ta jandarma ekipleri durdurdukları bir otobüste yaptıkları aramada 463 gram esrar ile 131 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Çınarcık köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Arama yapan jandarma, bagaj kısmında B.K. isimli şahsa ait valizlerin içinde 463 gram esrar, 131 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan B.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Jandarma, Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:38 Kaynak: İHA
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