Son Dakika Haberleri: Jandarma, Otomobilde Tarihi Eser ile Tüfek Ele Geçirdi

Jandarma, Otomobilde Tarihi Eser ile Tüfek Ele Geçirdi

6 dakika önce

Karaman'da jandarmanın durdurarak arama yaptığı otomobilde tarihi eser ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Jandarma, Otomobilde Tarihi Eser ile Tüfek Ele Geçirdi, System.String[]
Karaman'da jandarmanın durdurarak arama yaptığı otomobilde tarihi eser ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaman-Mersin karayolu Gökçe Çamlığı mevkinde M.E.B., Y.M.B. ve R.E. isimli şahısların içinde bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet 30 santim uzunluğunda mermer heykel, 1 adet 45 santim uzunluğunda şarap şişesi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserlerle birlikte tüfeğe el konurken, üç şahıs haklarında yasal işlem başlatılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

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