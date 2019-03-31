Jandarma Oy Pusulaları ve Görevlileri Askeri Helikopterle Taşıdı
14 dakika önce
Jandarma oy pusulaları ve görevlileri askeri helikopterle taşıdıSİİRT - Siirt'te, güvenlik gerekçesiyle 3 ilçe 13 bölgelerine seçim görevlileri ve içinde oy pusulası bulunan torbalar askeri helikopterle taşındı.
Jandarma
oy pusulaları ve görevlileri askeri helikopterle taşıdı
SİİRT - Siirt
'te, güvenlik gerekçesiyle 3 ilçe 13 bölgelerine seçim görevlileri ve içinde oy pusulası bulunan torbalar askeri helikopterle taşındı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı, 31 Mart yerel seçimlerde vatandaşların oy kullanması amacıyla seçim ve sandık güvenliği kapsamında bazı yerleşim bölgelerine oy pusulalarını helikopterle götürdü.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanındaki Şirvan
, Perari ve Eruh ilçesi için havalanan askeri helikopter, ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve içinde oy pusulaları bulunan torbaları aldı.
Görevlilerin, yapılacak oy kullanma işlemi sonrasında helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:01 Kaynak: İHA
Siirt'te Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı
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