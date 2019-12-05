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Jandarma özel haraket ekipleri helikopterle kayıp 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmasına...
6 saat önce
Jandarma Özel Haraket ekipleri helikopterle kayıp 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmasına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
Jandarma Özel Haraket ekipleri helikopterle kayıp 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmasına başladı
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