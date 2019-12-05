Son Dakika Haberleri: Jandarma özel haraket ekipleri helikopterle kayıp 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmasına...
Son Dakika Güncel Jandarma özel haraket ekipleri helikopterle kayıp 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmasına... - Son Dakika

Jandarma özel haraket ekipleri helikopterle kayıp 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmasına...

6 saat önce

Jandarma Özel Haraket ekipleri helikopterle kayıp 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmasına başladı-2.

Jandarma Özel Haraket ekipleri helikopterle kayıp 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmasına başladı-2

Jandarma özel haraket ekipleri helikopterle kayıp 2 dağcıyı arama kurtarma çalışmasına...

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:58 Kaynak: DHA
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