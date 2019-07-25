Son Dakika Haberleri: Jandarma personel alımları yarın sona eriyor
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Jandarma personel alımları yarın sona eriyor

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığından, jandarma personeli olmak isteyenler için son başvuru tarihinin 26 Temmuz olduğu bildirildi.

Jandarma personel alımları yarın sona eriyor, System.String[]
Jandarma Genel Komutanlığından, jandarma personeli olmak isteyenler için son başvuru tarihinin 26 Temmuz olduğu bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kanun ordusu jandarmanın saflarına katılmanız için biz de sizleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Paylaşımda, son başvuru tarihinin 26 Temmuz olduğu belirtildi.
Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden yapılabilecek.
Paylaşımda, ayrıca jandarma personelinin eğitim ve tatbikat görüntülerine de yer verildi.
Jandarma, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:30 Kaynak: AA
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