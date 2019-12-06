Adana'nın Pozantı ilçesinde, dünyaevine giren jandarma personeli çift, nikah törenine askeri üniformayla katıldı.



Çanakkale'de, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yapan Arzu Çalış ile Osmaniye'de, Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak çalışan Hasan Sayım'ın nikahlarının kıyılması için Pozantı Belediyesinde tören düzenlendi.

Çift, nikah törenine jandarma üniformalarıyla katıldı.

Nikahı kıyan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, evlilik cüzdanını Arzu Çalış'a takdim etti.

Hasan Sayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce üniversitede tanıştıkları Arzu Sayım'la evlenmeye karar verdiklerini belirtti.

Sayım, "Eşim bu mesleği sevdiğinden dolayı astsubay oldu ve Çanakkale'de göreve başladı. Eşimin bu azmini görünce ben de sınavlara girip uzman oldum ve şu anda Osmaniye'de görev yapıyorum. Nikah masasına askeri üniformayla oturma fikri de eşim Arzu'dan geldi. Takım elbiseden daha ağır olan bu üniformayla birbirimize 'evet' dedik." ifadesini kullandı.