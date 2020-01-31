Jandarma personeli deprem bölgesinde yaraları sarıyor - Son Dakika

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personelinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin güvenliğinin, yardımların insanlara sağlıklı ulaştırılmasının, yaraların kısa sürede sarılmasının sağlanması amacıyla bölgede görevini sürdürdüğü belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı personelinin merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'daki depremzedeler için çadır kurma ve yardım çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin, vatandaşlara yardım çalışması için her zaman hazır durumda olduğu ifade edilen açıklamada, Bingöl'den deprem bölgesine giden 200 rütbeli asker arasında görev yapan kadın astsubayların, çocuklara çeşitli hediyeler kadınlara ise moral verdiği kaydedildi.