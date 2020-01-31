Jandarma personeli deprem bölgesinde yaraları sarıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma personeli deprem bölgesinde yaraları sarıyor - Son Dakika

Jandarma personeli deprem bölgesinde yaraları sarıyor

10 dakika önce

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personelinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin güvenliğinin, yardımların insanlara sağlıklı ulaştırılmasının, yaraların kısa sürede sarılmasının sağlanması amacıyla bölgede görevini sürdürdüğü belirtildi.

Jandarma personeli deprem bölgesinde yaraları sarıyor, System.String[]

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personelinin, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin güvenliğinin, yardımların insanlara sağlıklı ulaştırılmasının, yaraların kısa sürede sarılmasının sağlanması amacıyla bölgede görevini sürdürdüğü belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı personelinin merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'daki depremzedeler için çadır kurma ve yardım çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Güvenlik güçlerinin, vatandaşlara yardım çalışması için her zaman hazır durumda olduğu ifade edilen açıklamada, Bingöl'den deprem bölgesine giden 200 rütbeli asker arasında görev yapan kadın astsubayların, çocuklara çeşitli hediyeler kadınlara ise moral verdiği kaydedildi.

Bingöl, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depreminden etkilenen depremzedeler kira fırsatçılarına tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinin en hızlı afete müdahalesini yürüttük Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu "Türkiye'de ilk koronavirüs vakası" iddiası! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 14:42:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma personeli deprem bölgesinde yaraları sarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]