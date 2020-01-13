Jandarma personeli 'Kadına şiddetle mücadele' eğitiminden geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma personeli 'Kadına şiddetle mücadele' eğitiminden geçti - Son Dakika

Jandarma personeli 'Kadına şiddetle mücadele' eğitiminden geçti

6 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Salihli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personele kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına, öfke kontrolü ve stresle mücadele eğitimi verildi.

Jandarma personeli 'Kadına şiddetle mücadele' eğitiminden geçti, System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Salihli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personele kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına, öfke kontrolü ve stresle mücadele eğitimi verildi.


Toplumsal farkındalık oluşturma, bilinç kazandırma ve zihniyet dönüşümü sağlama temalı seminerde, şiddeti doğuran faktörler, şiddetin tanımını ve türlerini kapsayan kısa bir film gösterimi yapılırken, Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz tarafından, şiddeti önleme adına alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. "Aile içi şiddet ve Kadına yönelik şiddetle" mücadelenin önemini vurgulayan bir sunum yapılırken, eğitime 2 jandarma astsubay, 5 jandarma uzman çavuş ile 52 er katıldı. - MANİSA

Jandarma, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:40 Kaynak: İHA
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