Jandarma personeli, kar yağışından etkilenen vatandaşların yanında - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı, kar yağışından etkilenen vatandaşlara yardım eden jandarma personellerinin videosunu paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışından etkilenen vatandaşlara yardımcı olan jandarma personellerinin videosunu paylaştı.
Yapılan paylaşımda, "Milletimizin Hizmetindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak, ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışından etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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