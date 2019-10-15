Son Dakika Haberleri: Jandarma personeli, 'Kara avcılığı' konusunda bilgilendirildi
Son Dakika Güncel Jandarma personeli, 'Kara avcılığı' konusunda bilgilendirildi

Jandarma personeli, 'Kara avcılığı' konusunda bilgilendirildi

1 saat önce

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından, jandarma personeline yönelik 'Kara avcılığı' konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.

Jandarma personeli, 'Kara avcılığı' konusunda bilgilendirildi, System.String[]

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından, jandarma personeline yönelik 'Kara avcılığı' konusunda bilgilendirme çalışması yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan personele; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonu Kararları, Biyokaçakçılık, 5199 Saylı Hayvanları Koruma Kanunu ve Avcılık ile ilgili diğer konularda bilgilendirme çalışması yapıldı. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Yunus Bakıcı'nın da hazır bulunduğu programda yetkililer, oldukça verimli geçen bilgilendirme çalışmasına katılan tüm jandarma personeline ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ettiler. - VAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
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