Jandarma personeli, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Son Dakika

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Jandarma personeli, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
6 saat önce
Elazığ'da jandarma personeli, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
Elazığ'da jandarma personeli, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında yarı yıl tatili nedeniyle özel eğitim alan çocukların yanı sıra ilk,orta ve lise eğitimi veren merkez ve ilçelerde okulları ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, çocukların karne heyecanına da ortak oldu.
Karne alan öğrencilere kitap hediye eden jandarma personeli, tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. - ELAZIĞ
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