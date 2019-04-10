Son Dakika Haberleri: Jandarma Personeli Öğrencilerle Fidan Dikti

Jandarma Personeli Öğrencilerle Fidan Dikti

1 saat önce

Kaman ilçesinde, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Jandarma Personeli Öğrencilerle Fidan Dikti, System.String[]
Kaman ilçesinde, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kapsamında 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Müderris Mahallesi'ndeki etkinliğe Kaman Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Girgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, orman alanında ağaçlandırma faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılında 180 bin ağaç toprakla buluşturulacak. Bu kapsamda Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla fidan dikim töreni düzenlenerek 500 fidan toprakla buluşturuldu." dedi.

Programda çocuklarla yakından ilgilenen jandarma personeli, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:51 Kaynak: AA
Kaman, Jandarma, Güncel
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