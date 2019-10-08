Son Dakika Haberleri: Jandarma personelinden 396 ünite kan bağışı
Son Dakika Güncel Jandarma personelinden 396 ünite kan bağışı

Jandarma personelinden 396 ünite kan bağışı

41 dakika önce

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 396 ünite kan bağışında bulunuldu.

Jandarma personelinden 396 ünite kan bağışı, System.String[]

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 396 ünite kan bağışında bulunuldu.

Türkiye Kızılay Derneği'nin 7 Ekim'de Antalya'da başlattığı kan bağışı kampanyasına İl Jandarma Komutanlığı personeli de katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kızılay arasında yapılan koordinasyon neticesinde jandarma kışlasında kan bağışı organizasyonu yapıldı.

Bu kapsamda Antalya İl Jandarma Komutanlığı personelince 396 ünite kan bağışlandı.

Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:22 Kaynak: AA
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