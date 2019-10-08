Jandarma personelinden 396 ünite kan bağışı
41 dakika önce
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 396 ünite kan bağışında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:22 Kaynak: AA
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 396 ünite kan bağışında bulunuldu.
Türkiye Kızılay Derneği'nin 7 Ekim'de Antalya'da başlattığı kan bağışı kampanyasına İl Jandarma Komutanlığı personeli de katıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Kızılay arasında yapılan koordinasyon neticesinde jandarma kışlasında kan bağışı organizasyonu yapıldı.
Bu kapsamda Antalya İl Jandarma Komutanlığı personelince 396 ünite kan bağışlandı.
Jandarma aradığı uyuşturucuyu arı kovanının içinde buldu Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı Son Dakika: Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi Teröristbaşı Salih Müslim: ABD askerleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz