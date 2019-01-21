Jandarma Personeline "Evlilik Öncesi ve Erken Yaşta Evlilik" Semineri
27 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurum personeline yönelik "Evlilik Öncesi ve Erken Yaşta Evlilik" konulu seminer düzenlendi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı tarafından kurum personeline yönelik "Evlilik Öncesi ve Erken Yaşta Evlilik" konulu seminer düzenlendi.
Van İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güven ortamında gündelik yaşamlarına devam etmelerini sağlamak maksadıyla her alanda suç ve suçlulukla mücadeleye aralıksız devam ederken, personelinin eğitim ve bilgi seviyesini artırmaya yönelik de çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda Gürpınar
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Komando
Tabur Komutanlığında çalışan personeller ile güvenlik korucularına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan uzman personel tarafından "Evlilik Öncesi ve Erken Yaşta Evlilik" konularında seminer verildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:33 Kaynak: İHA
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