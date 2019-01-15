Son Dakika Haberleri: Jandarma Personeline Fetö Operasyonu

Jandarma Personeline Fetö Operasyonu

15 dakika önce

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı çalışanı 50 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Personeline Fetö Operasyonu, System.String[]
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı çalışanı 50 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen ve daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 teğmen ve 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin tamamının muvazzaf asker olduğu ve aktif görevde bulunduğu bildirilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:57 Kaynak: AA

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