Jandarma personeline Kara Avcılığı Kanunu ve biyokaçakçılık eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma personeline Kara Avcılığı Kanunu ve biyokaçakçılık eğitimi - Son Dakika

Jandarma personeline Kara Avcılığı Kanunu ve biyokaçakçılık eğitimi

6 saat önce

Jandarma personeline Kara Avcılığı Kanunu ve biyokaçakçılık eğitimi verildi.

Jandarma personeline Kara Avcılığı Kanunu ve biyokaçakçılık eğitimi, System.String[]

Jandarma personeline Kara Avcılığı Kanunu ve biyokaçakçılık eğitimi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya Şube Müdürlüğü tarafından, Sakarya İl Jandarma Alay Komutanlığı iş birliğiyle Sakarya ve ilçelerinde jandarma personeline yönelik Kara Avcılığı Kanunu Avcılık ve Yaban Hayatı ile biyokaçakçılıkla ilgili eğitimlere 90 rütbeli jandarma personeli katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya Şube Müdürlüğü görevlilerince jandarma personeline "4915 Sayılı kara Avcılığı Kanunu ile Biyokaçakcılık" konularındaki sorumluluklarına ait bilgi aktarıldı.

Eğitimde, av ve yaban hayvanlarının korunması, koruma alanları, avlanma izni, avlanma belgesi, izinsiz veya yasak yerlerde avlanma ve cezalar, avcılıkla ilgili suç ve kabahatlerin takibi, koruma altında olan ve avına izin verilmeyen hayvanlar, av günleri, avda kullanılması yasak olan araç gereçler, avlanma limitleri gibi konular anlatıldı.

Sorumluluk sahalarında gerçekleştirilecek koruma kontrol faaliyetlerine ilişkin iş birliği planlamalarının ardından eğitimler sona erdi.

Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:18 Kaynak: AA
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