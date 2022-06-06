Meydana gelebilecek orman yangınlarına müdahale edecek personel, orman yangını öncesi, esnası ve sonrasında gerçekleştireceği faaliyetler ve dikkat edeceği hususlar konusunda bilgilendirildi. - ESKİŞEHİR

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli toplam 90 personele, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nde Orman İşletme Şefi olarak görevli Ömer Oğlakkaya tarafından 'Orman Yangınlarına Müdahale Esasları' konusunda eğitim verildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma personeline 'Orman Yangını' eğitimi - Son Dakika

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