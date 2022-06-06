Jandarma personeline 'Orman Yangını' eğitimi - Son Dakika
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Jandarma personeline 'Orman Yangını' eğitimi

06.06.2022 16:33
Jandarma personeline 'Orman Yangını' eğitimi

Eskişehir'de 90 jandarma personeline 'Orman Yangınlarına Müdahale Esasları' eğitimi verildi.

Eskişehir'de 90 jandarma personeline 'Orman Yangınlarına Müdahale Esasları' eğitimi verildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli toplam 90 personele, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nde Orman İşletme Şefi olarak görevli Ömer Oğlakkaya tarafından 'Orman Yangınlarına Müdahale Esasları' konusunda eğitim verildi.

Meydana gelebilecek orman yangınlarına müdahale edecek personel, orman yangını öncesi, esnası ve sonrasında gerçekleştireceği faaliyetler ve dikkat edeceği hususlar konusunda bilgilendirildi. - ESKİŞEHİR

Jandarma personeline 'Orman Yangını' eğitimi
Jandarma personeline 'Orman Yangını' eğitimi

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Jandarma ekiplerinden 'KADES' bilgilendirmesi Jandarma ekiplerinden 'KADES' bilgilendirmesi
Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma personeline 'Orman Yangını' eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma personeline 'Orman Yangını' eğitimi - Son Dakika
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