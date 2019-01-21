Son Dakika Haberleri: Jandarma Personeline Seminer

Jandarma Personeline Seminer

1 saat önce

İl Jandarma Komutanlığınca kurum personeline yönelik "evlilik öncesi ve erken yaşta evlilik" konulu seminer düzenlendi.

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İl Jandarma Komutanlığınca kurum personeline yönelik "evlilik öncesi ve erken yaşta evlilik" konulu seminer düzenlendi.

Jandarma, vatandaşların huzur ve güven ortamında günlük yaşamlarına devam etmelerini sağlamak maksadıyla her alanda suç ve suçlularla mücadeleyi sürdürürken, personelin eğitim ve bilgi seviyesini artırmaya yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Komando Tabur Komutanlığında çalışan personel ile güvenlik korucularına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan uzman personel tarafından "evlilik öncesi ve erken yaşta evlilik" konulu seminer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:34 Kaynak: AA

Jandarma, Güncel
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