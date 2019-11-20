Son Dakika Haberleri: Jandarma personeline ve köy muhtarlarına avcılık mevzuatı eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Jandarma personeline ve köy muhtarlarına avcılık mevzuatı eğitimi verildi - Son Dakika

Jandarma personeline ve köy muhtarlarına avcılık mevzuatı eğitimi verildi

6 saat önce

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekiplerince, Erzincan'da jandarma personeline ve köy muhtarlarına avcılık mevzuatı eğitimi verildi.

Jandarma personeline ve köy muhtarlarına avcılık mevzuatı eğitimi verildi, System.String[]

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi (DKMP) ekiplerince, Erzincan'da jandarma personeline ve köy muhtarlarına avcılık mevzuatı eğitimi verildi.


Erzincan'da kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi amacıyla Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde jandarma karakolunda görevli personellere ve köy muhtarlarına "Kara Avcılığı Kapsamında Alınacak Tedbirler" kapsamında kara avcılığı kanunu çerçevesinde yapılması gereken işlemlerle ilgili bilgilendirici eğitim verildi.


Eğitimde kaçak avcılık ile mücadelede etkin bir av koruma ve kontrol faaliyeti yapılabilmesi amacıyla jandarma personeline avcılık mevzuatı, biyokaçakcılık ve hayvanları koruma kanunu kapsamında bilgiler aktarıldı.


Eğitim sonunda jandarma personeli ve köy muhtarlarına Merkez Av Komisyonu kitapçığı, avlanmaya açık ve kapalı alanları gösterir harita ile avlak bilgi sistemi broşürü dağıtıldı. - ERZİNCAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
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