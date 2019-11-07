Son Dakika Haberleri: Jandarma personeline yönelik 'Etkin av koruma kontrol' semineri
Son Dakika Güncel Jandarma personeline yönelik 'Etkin av koruma kontrol' semineri

Jandarma personeline yönelik 'Etkin av koruma kontrol' semineri

7 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma personeline yönelik 'Etkin av koruma kontrol' semineri verildi.

Jandarma personeline yönelik 'Etkin av koruma kontrol' semineri, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarma personeline yönelik 'Etkin av koruma kontrol' semineri verildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatının korunmasına yönelik jandarma personeline yönelik il merkezi ve ilçelerde 'Etkin av koruma kontrol' semineri verildi. Seminerde yaban hayvanlarının morfolojisi, habitatları ve davranış şekilleri ile 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2019-2020 Merkez Av Komisyonu Kararları anlatıldı. Kaçak ve usulsüz avcılıkla mücadele konusunda işbirliği içerisinde hareket edilmesinin ülkenin ve yaban hayvanları açısından çok değerli olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca kaçak ve belgesiz avlanan avcıların ne tür cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalacaklarından bahsedilerek kaçak ve belgesiz avcıların belgelendirilmesi tavsiyelerinde bulunularak seminer sonlandırıldı. - MUŞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:19 Kaynak: İHA
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